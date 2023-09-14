اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التبادل التجارى

الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:00 ص
سلطنة عمان والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التبادل التجارى سلطنة عمان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، مع نايجل هادلستون وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، واستعراض مؤشرات نمو التجارة البينية وسبل تعزيزها وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، والموقف الحالي المتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
 
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية ورئيس الجانب العماني في المجموعة الاستشارية الإستراتيجية العمانية البريطانية، ومحسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، بحثا مع المسئول البريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومناقشة أعمال المجموعة الاستشارية الاستراتيجية العمانية البريطانية.
 
ومن المتوقع أن يحضر نايجل هادلستون اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ65 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الذي سيعقد في صلالة غدا الخميس.

سلطنة عمان

المملكة المتحدة

بريطانيا

نايجل هادلستون

قيس بن محمد اليوسف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة