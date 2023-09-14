اليوم السابع
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رسميا.. توجيه لائحة اتهام إلى نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:28 م
رسميا.. توجيه لائحة اتهام إلى نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن هانتر بايدن
وكالات

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وجهت لائحة اتهام فيدرالية إلى هانتر بايدن، الخميس، بشأن حيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وهى الخطوة الأحدث والأكثر أهمية حتى الآن فى إطار تحقيق طويل الأمد مع نجل الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بحسب سكاى نيوز.

وبايدن الابن (53 عاما) متهم بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا فى أكتوبر 2018، وهى الفترة التى اعترف فيها بمعاناته من إدمان الكوكايين، وفقا للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية فى ديلاوير، على ما ذكرت "أسوشيتد برس".

ويخضع نجل الرئيس جو بايدن أيضا للتحقيق بسبب تعاملاته التجارية.

وأشار المحامى الخاص الذى يشرف على القضية إلى أن اتهامات أخرى بعدم سداد الضرائب فى الوقت المحدد يمكن إحالتها إلى واشنطن أو كاليفورنيا، حيث يقيم هانتر.

وتأتى لائحة الاتهام فى الوقت الذى يواصل فيه الجمهوريون بالكونجرس تحقيقا لمساءلة الرئيس الديمقراطي، وتتعلق إلى حد بعيد بمعاملات هانتر التجارية.

ونادرا ما يتم استخدام تهمة السلاح المرفوعة ضد هانتر الخميس بمفردها، وقد لا يكون أساسها القانونى قويا بعد حكم محكمة الاستئناف الأخير الذى وجد أنها لا تتماشى مع معايير المحكمة العليا الجديدة لقوانين الأسلحة.


هانتر بايدن

جو بايدن

أمريكا

الولايات المتحدة



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