حظر ارتداء النقاب للطالبات فى المدارس.. اعرف ضوابط الزى المدرسى للطلاب

كتب محمود طه حسين

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون غطاء الرأس للطالبات بالعام الدراسي الجديد اختيارياً، مع عدم عدم حجب الوجه، مضيفة أن ارتداء النقاب محظور للطالبات، مؤكدة ضرورة الالتزام بمواصفات وضوابط الزى المدرسى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يلتزم طلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زى موحد وفقا للمواصفات،زحيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي: الحلقة الابتدائية (بنون وبنات) يشمل الزى المدرسى مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة ويمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها - بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

وتابعت الوزارة: يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة وحذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المحدد.

وشددت على أنه بالنسبة لطلاب الحلقة الإعدادية: البنون ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء ويمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت وفقا لما تقرره مديرية ب - البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل)، باللون الذي التربية والتعليم المختصة وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة بلون المريلة، ويجوز محلها بلون مناسب و حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانوية وما في مستواها، البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل. وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت، وفق ما تقرع مديريات التربية والتعليم والبنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة. وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جابت، بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة وحذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.