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تنسيق الدبلومات الفنية.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:00 ص
تنسيق الدبلومات الفنية.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الخميس، باب  تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن لأعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية والذى انطلق يوم الأثنين 4 سبتمبر الجارى على النحو التالى:
1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:
دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60% فأكثر
 
2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:
- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60% فأكثر.
- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد
 

موقع التنسيق

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