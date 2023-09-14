تغير المناخ والحرارة المرتفعة سبب انتشار النمل الأحمر النارى فى جميع أنحاء أوروبا

فاطمة شوقى

يعد النمل الناري الأحمر واحدًا من أسوأ الأنواع الغريبة في العالم، وهو الآن يتخذ من إيطاليا موطنًا له، وتحذر الدراسات من أن ظاهرة الاحتباس الحرارى وتغير المناخ السبب الأساسى لانتشار النمل في جميع أنحاء القارة ، حيث أصبح المناخ فى أوروبا مناسب لانتشار هذا النوع من النمل، ويمكن لذلك أن يكون له عواقب مدمرة ومكلفة على التنوع البيولوجى والمحاصيل وصحة الإنسان.

لماذا النمل الأحمر خطير؟

غالبًا ما يصبح النمل الناري، بصفته باحثًا عدوانيًا، هو النوع السائد عند إدخاله إلى منطقة جديدة، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وهذا يعني أنها يمكن أن تدمر مجموعات النمل المحلية وتدمر النباتات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، لديهم إبرة سامة يمكن أن تقتل أو تصيب الضفادع والسحالي والثدييات الصغيرة.

يمكن للنمل أيضًا أن يعض الناس، مما يجعل الأماكن العامة مثل الحدائق غير آمنة للأطفال، يمكن أن تسبب أيضًا رد فعل تحسسيًا يهدد الحياة لدى نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يتفاعلون مع سمومهم.

كما أنه من خلال الافتراس والمنافسة واللسع، يمكن أن تؤثر أيضًا على الطيور والأسماك.

بالإضافة إلى إحداث الفوضى في النظم البيئية المحلية والتنوع البيولوجي، يمكن للنمل الناري أن يدمر المحاصيل ويصيب المعدات الكهربائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من النمل كلف ما يقرب من 20 مليار يورو من الأضرار والإدارة بين عامي 1970 و2017، وفقًا لتقدير نُشر في مجلة Nature في عام 2021، ويعد النمل الناري من بين أسوأ 100 نوع غريب ، وفقًا لقاعدة بيانات الأنواع الغازية العالمية.

وفي الولايات المتحدة وحدها، تقدر التكاليف السنوية المرتبطة بهذا النوع حاليا بنحو مليار دولار (933 مليون يورو)، بينما تعد نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من القضاء على هذه النملة الغازية.

تم توثيق النمل الناري سابقًا في منتجات من إسبانيا وفنلندا وهولندا، ولكن ليس في البرية كما هو الحال في صقلية، حيث تم العثور على 88 عشًا.

هل سينتشر النمل الأحمر في جميع أنحاء أوروبا؟

أبلغ السكان المحليون بالقرب من مدينة سيراكيوز الصقلية عن لدغات النمل الناري المتكررة منذ عام 201، ووجد الباحثون أن النمل يمكن أن يستقر في 7% من أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​في ظل الظروف البيئية الحالية. وتعتبر المناطق الزراعية هي الأكثر عرضة للخطر، في حين أن نصف المناطق الحضرية التي شملتها الدراسة تتمتع بظروف مناسبة،ومن بين هذه المدن، فإن المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط ​​والتي تتمتع بوصلات موانئ مهمة هي الأكثر عرضة للخطر

تشير التوقعات المستقبلية إلى أن أوروبا ستكون المكان الأكثر ملاءمة للنمل مع ارتفاع درجة حرارة المناخ.

ينصح الباحثون بأن الاكتشاف المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة أمر بالغ الأهمية لإدارة هذا التهديد الجديد. يمكن لتقارير المواطنين عن اللسعات والأعشاش أن تساعد في تتبع انتشار النمل.