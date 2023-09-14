تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 685 شاحنة و 495 سيارة،.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 322 شاحنة و 445 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع ، 363 شاحنة و 50 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة دليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، سينا وايلة .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة . بينما تغادر السفينة AMBER-M وعلي متنها 6000 طن دقيق تصدير إلي بورسودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكب بموانيها .



