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تجميل الجيزة يتأهل لنهائى الجمهورية للشركات للكرة الخماسية ببورسعيد

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:39 م
تجميل الجيزة يتأهل لنهائى الجمهورية للشركات للكرة الخماسية ببورسعيد الفريق المتأهل ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تأهل فريق تجميل الجيزة للكرة الخماسية لنهائى بطولة الجمهورية للشركات للعام الحالي 2023، والمقامة فى محافظة بورسعيد، وذلك بعد الفوز على الشرقية للدخان بهدف نظيف  .
 
قال مختار أبو الفتوح سكرتير عام اللجنة الرياضية بالهيئة، إن الفريق الفائز اختار التشكيل المكون من سيد عيد السيد ، محمد حسانين ،سمير عيد ، مصطفى محمد ، محمد حسن ، أشرف رمضان ، رأفت محمد ، مصطفى سيد ، محمد عبد الحى ، حمدى معوض ، جمال عبد المجيد ،  محمد مصطفى ، محمد عبد الحى ،حمدى معوض  ،جمال عبد المجيد ، محمد مصطفى .
 
وأضاف أنه يمثل الجهاز الإدارى والفنى للفريق الكابتن  أسامة فاروق وعصام فيصل ، والمشرف العام الكابتن رفعت كامل ومحمد صالح، و رئيس اللجنة الرياضية  أكرم غراب، رئيس مجلس إدارة الهيئة شفيق جلال حسن .
 
 
الفريق المتأهل ببورسعيد
الفريق المتأهل ببورسعيد

الفريق المتأهل
الفريق المتأهل

 


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