تجميل الجيزة يتأهل لنهائى الجمهورية للشركات للكرة الخماسية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تأهل فريق تجميل الجيزة للكرة الخماسية لنهائى بطولة الجمهورية للشركات للعام الحالي 2023، والمقامة فى محافظة بورسعيد، وذلك بعد الفوز على الشرقية للدخان بهدف نظيف .

قال مختار أبو الفتوح سكرتير عام اللجنة الرياضية بالهيئة، إن الفريق الفائز اختار التشكيل المكون من سيد عيد السيد ، محمد حسانين ،سمير عيد ، مصطفى محمد ، محمد حسن ، أشرف رمضان ، رأفت محمد ، مصطفى سيد ، محمد عبد الحى ، حمدى معوض ، جمال عبد المجيد ، محمد مصطفى ، محمد عبد الحى ،حمدى معوض ،جمال عبد المجيد ، محمد مصطفى .

وأضاف أنه يمثل الجهاز الإدارى والفنى للفريق الكابتن أسامة فاروق وعصام فيصل ، والمشرف العام الكابتن رفعت كامل ومحمد صالح، و رئيس اللجنة الرياضية أكرم غراب، رئيس مجلس إدارة الهيئة شفيق جلال حسن .