اليابان وأمريكا تخططان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة أكتوبر المقبل

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تخطط قوات الدفاع الذاتى البرية اليابانية، وقوات الجيش الأمريكى، لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة جنوبى وشمالى اليابان خلال الفترة بين 14 و31 من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت القوات - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم /الخميس/ - إن التدريبات ستجرى فى محافظتى "أوكيناوا" جنوبى البلاد و"هوكايدو" شمالى البلاد ومنطقة "كيوشو" جنوب غربى البلاد، وتستند على سيناريو قتال ضد الطائرات والسفن.

ووفقًا للخطة، فإنه سيتم نشر نحو 80 جنديًا أمريكيًا من سلاح البحرية والجيش فى معسكر قوات الدفاع الذاتى البرية لأول مرة على جزيرة "إشيجاكا" النائية جنوب غربى محافظة "أوكيناوا"، كما أنه من المتوقع أن تمارس القوات أنشطة المراقبة باستخدام الرادار من أجل سيناريو القتال.

وأكدت القوات على أهمية التدريبات العسكرية المشتركة الأمريكية اليابانية فى مدينة "إشيجاكا" بمحافظة "أوكيناوا"؛ للاستعداد لأى وضع.