اليوم السابع
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المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تثنى على الجسر الجوى المصرى لليبيا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:36 م
المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تثنى على الجسر الجوى المصرى لليبيا ليبيا
بيشوى رمزى

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أثنى الدكتور صالح التوجرى، رئيس المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، على الدور المصرى لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدولة ليبيا، للمساهمة فى تلافى أثار الاعصار المدمر دانيال ، مثنياً على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد الجسر الجوى لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الليبى.
 
وأضاف الدكتور صالح التوجرى خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الحكومة المغربية قامت بالحهود الإنسانية المطلوبة، مشيداً بجمعيتى الهلال والصليب الأحمر فى الدولتين اللذين قاما بجهود جبارة للإغاثة ومد يد العون للمحتاجين.
 
وأضاف التوجرى أن التغير المناخي أدى للعديد من الفياضانات والتصحر ، في الدول العربية، مطالباً الحكومات بتحديث خطط مواجهة الكوارث حتى تكون قادرة لمواجهة  الكوارث الطبيعية والتي من المحتمل أن تزيد الفترة المقبلة ، مشدداً على ضرورة إعادة تحديث الخطط والاستجابة الوطنية لمواجهتها وبناء قدراتها.
 
وأشار التوجرى إلى أنه التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قبل يومين والذى شدد على اهتمامه بمتابعة الأوضاع الإنسانية فى الدول المتضررة وبأدوارها السياسية والإنسانية لمد يد العون لها.

الجامعة العربية

الهلال والصليب الاحمر

ليبيا

عاصفة دانيال

عاصفة ليبيا



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