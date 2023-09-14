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المدرسة الرسمية الدولية بالشيخ زايد توضح حقيقة تحويلها لتجريبى وفتح فصل جديد

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:33 ص
المدرسة الرسمية الدولية بالشيخ زايد توضح حقيقة تحويلها لتجريبى وفتح فصل جديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تردد بشأن فتح فصل رياض أطفال بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتابعة للوزارة غير صحيح، موضحا أن تقدم للفصل 7 طلاب وأقل فصل يحتاج إلى 25 طفلا حتى يمكن فتحه.
 
وشدد على أنه لم يتم فتح فصل جديد بالمدرسة كما يعتقد أولياء أمور طلاب المدرسة، مشيرا إلى أنه سوف يعقد اجتماعا مع المؤسسة الراعية للمدرسة قريباً.
 
من جانبه قال الدكتور طارق النشوى، مدير المدرسة، إن قرار وزارة التربية والتعليم بفتح فصل رابع فى رياض الأطفال كان بناء على رد إدارة المدرسة بعدم وجود أماكن لاستيعاب طلاب جدد، وعندما تم عقد اجتماع  بعدد من أولياء الأمور وتحدثوا عن شائعة تحول المدرسة من دولية إلى تجريبى وانفصالها عن المؤسسة الراعية أكد لهم أن هذا غير صحيح، ولن يحدث وتم عرض الأمر والصورة كاملة على وزارة التربية والتعليم وقرر  الوزير عدم فتح الفصل الرابع وفى انتظار إرسال القرار وأيضا قرار فتح الكافتيريا من عدمه، "حيث إننا خاضعين لقرارات وزارة التربية والتعليم وما تراه لصالح الطلاب والعملية التعليمية، ونثق فى ذلك". 
 
ووجه مدير المدرسة رسالة الى أولياء الأمور قائلا: اي أمور حدثت أو قرارات أخرى ليس لها اى علاقة بالفصل الرابع، وجار إصلاح كل الأمور، متابعا: فى النهاية المدرسة المصرية الدولية حكومية وخاضعة لوزارة التربية والتعليم وتحت الإشراف الفنى للمؤسسة الراعية جرين لاند التعليمية ومنظمة ibo الدولية حسب البرتوكول الثلاثى حتى الآن وغنية بالكوادر العلمية والفنية الممتازة الذين لديهم القدرة على إدارة مدارس مماثلة كلا منهم على حدى
 
 
 

التربية والتعليم

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

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