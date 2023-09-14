اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:32 م
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور ومحل تجارى بالدقى

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:14 م
السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور ومحل تجارى بالدقى اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة في شارع عفيفى بولاق الدكرور ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

 

كما تمكن الحماية المدنية ،من السيطرة علي حريق نشب داخل محل مواد غذائية بشارع المحلاوى المتفرع من شارع سليمان جوهر فى الدقى دون وقوع إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بمنطقة الدقى ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

 

 


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اخبار الحوادث

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