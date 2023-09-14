السجن المشدد 3 سنوات لديلر الهيروين والحشيش فى المعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، بمعاقبة متهم بترويج مخدري الهيروين والحشيش في المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدري الحشيش الهيروين بقصد الاتجار، كما أحرز المتهم سلاح أبيض بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.