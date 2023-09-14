الزراعة: ضبط أكثر من مليون عبوة من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 600 ألف لتر

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة قامت بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيدًا لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مع تشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.

أضاف إبراهيم، أن الوزارة نجحت فى ضبط أكثر من مليون عبوة من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 600 ألف لتر تقريبًا بإجمالى عدد محاضر حوالى 2000 محضر على مدار الفترة الماضية.

و يعد استخدام الأسمدة الكيماوية والبيولوجية والمبيدات الحشرية بمثابة الداعم الأساسى لأى اقتصاد زراعى ومع ذلك، هناك عواقب غير مقصودة لاستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بكثافة حيث تتأثر البيئة والتوازن البيئى سلبًا باستخدامها حيث تعمل الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية على مكافحة بعض التأثيرات البيئية غير المرغوب فيها للأسمدة الكيماوية / المبيدات الحشرية؛ على الرغم من بعض العيوب المرتبطة باستخدامها، والتطورات الأخيرة فى تكنولوجيا النانو تبشر بالخير نحو الزراعة المستدامة.

يذكر أن الوزارة تقوم من خلال الأجهزة المختصه بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وتبقى الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشى الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته فى تعديلات قانون الزراعة.

الجدير بالذكر أنه تم وضع خطة لخفض مستوى إستهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى 50% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه يتم التأكيد دائمًا على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية واجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الانسان والبيئة المصرية قبل فعاليته.