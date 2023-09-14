الذكاء الاصطناعى..هل ينتهى عصر البشر؟!.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الذكاء الاصطناعى..هل ينتهى عصر البشر؟!.. مخاوف من السيطرة على الوظائف.. وجرائم أثارت الجدل حول سلبيات التكنولوجيا".
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