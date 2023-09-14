الحكومة توافق على تخصيص أراض لهيئة مشروعات التعمير لاستخدامها فى الاستزراع

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
الحكومة توافق على تخصيص أراض لهيئة مشروعات التعمير لاستخدامها فى الاستزراعالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:40 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارجالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:33 م
مدبولى في اجتماع مجلس الوزراء: كلمة الرئيس السيسى فى مجموعة العشرين حملت رسائل قوية.. نشكر الجهات المشاركة فى تطوير المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات.. ونسعى لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحينالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:21 م
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعى بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب مصري و100للمتوفى.. ومدبولى يوجه بفتح قنوات تواصل لتلقى بلاغات أسر متضررى عاصفة دانيالالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:11 م
رئيس الوزراء: صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب مصرى جراء الإعصار والفيضانات فى ليبياالخميس، 14 سبتمبر 2023 01:03 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة