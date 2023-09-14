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الحكومة توافق على تخصيص أراض لهيئة مشروعات التعمير لاستخدامها فى الاستزراع

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:40 م
الحكومة توافق على تخصيص أراض لهيئة مشروعات التعمير لاستخدامها فى الاستزراع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
 
 
 

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