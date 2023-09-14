البرازيل تبدأ فى محاكمة المتهمين بارتكاب هجمات 8 يناير ضد السلطات العامة

فاطمة شوقى

أعلنت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل في بيان عن بدء محاكمة المتهمين الأربعة فيما يتعلق بالاحداث التخريبية التي وقعت في 8 يناير في برازيليا، والتى أطلق عليها "انقلاب 8 يناير" حسبما قالت صحيفة أوجلوبو البرازيلية.

وأشارت المحكمة إلى أنها تخطط لبدء العملية في جلسة استثنائية لمراجعة الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد إيسيو لوسيو كوستا بيريرا، وتياجو دي أسيس ماثار، ومواسير خوسيه دوس سانتوس، وماثيوس ليما دي كارفاليو لارازو، والتهم التي قدمها مكتب المدعي العام هي "ممارسات تكوين جماعة إجرامية مسلحة، والإلغاء العنيف لسيادة القانون الديمقراطي، والانقلاب، والأضرار المصنفة على أنها عنف وتهديد خطير، باستخدام مواد قابلة للاشتعال، ضد الأصول للاتحاد وإلحاق أضرار جسيمة بالمبانى الحكومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين الذين تم القبض عليهم في يوم أعمال العنف في 8 يناير، سيواجهوا محاكمتهم بشكل فردي.

وفي 8 يناير ، أي بعد أسبوع من تولي لولا دا سيلفا منصب رئيس البرازيل، اقتحم المئات من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مقاعد السلطة في العاصمة برازيليا، احتجاجا على نتائج الانتخابات، وفي ذلك الوقت، قال دا سيلفا إن أعمال الشغب في المباني الحكومية تمثل "محاولة انقلاب" من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة.