اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يحشد أدوات المساعدة لدعم ليبيا فى مواجهة تداعيات الفيضانات

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:18 م
الاتحاد الأوروبي يحشد أدوات المساعدة لدعم ليبيا فى مواجهة تداعيات الفيضانات عاصفة دانيال
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة له لدعم ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات الكبرى التي تعرضت لها وخلفت آلاف الضحايا .
 
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي ، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا ورومانيا وفنلندا قدمت حتى الآن مساعدة كبيرة في شكل مواد إيواء مثل الخيام والأسرة الميدانية والبطانيات و80 مولدًا كهربائيًا والمواد الغذائية، بالإضافة إلى خيام المستشفيات وخزانات المياه عبر الآلية، كما أن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على استعداد لتنسيق المزيد من عروض المساعدة .
 
وأضاف البيان أنه علاوة على ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي مبلغًا أوليًا قدره 500 ألف يورو كتمويل إنساني لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للأشخاص في ليبيا المتضررين من تأثير العاصفة دانيال. وسيتم توجيه التمويل من خلال الشركاء العاملين على الأرض لتوفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي المنقذة للحياة من أجل الاستجابة للفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.
 
 

الاتحاد الأوروبى

الحماية المدنية

ليبيا

العاصفة دانيال



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