المجلس الأوروبى يبعث رسالة تعزية وتضامن لملك وشعب المغرب

كتبت: هناء أبو العز

أرسل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وأعضاء المجلس الأوروبي، رسالة إلى صاحب الجلالة محمد السادس ملك المغرب عقب الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدها المغرب، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يقف هو ودوله الأعضاء في تضامن كامل مع الشعب المغربي في هذه اللحظة الصعبة.

وكانت إسبانيا، أعلنت إرسال فريق من 56 مسعفا إلى المغرب لدعم السلطات المحلية في عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال، الذي أودى بأكثر من ألفي شخص، بينما أكدت فرنسا استعدادها للمساعدة متى رأت الرباط ذلك ضروريًا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عبر "إكس" (تويتر سابقا) عن إقلاع طائرة عسكرية من قاعدة سرقسطة بشمال البلاد متجهة إلى مراكش للمساعدة في عمليات البحث وإنقاذ الناجين من الزلزال المدمّر الذي تعرض له البلد المجاور.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أعلن في وقت سابق أن المعونة التي ستقدمها مدريد "مؤشر على التضامن الإسباني والشعور بالصداقة الذي يجمع الشعب الإسباني بالشعب المغربي، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، الأحد، لطلب المساعدة.

وأكد الوزير الإسباني أن مدريد ستقدّم مساعدة بقدر ما يحتاج إليه المغرب، بداية ما نعدّه هو فرق بحث وإنقاذ لأن محاولة العثور على أكبر عدد ممكن من الأحياء وإنقاذهم هو أمر طارئ، ومتى حان الوقت لإعادة الإعمار، ستكون المساعدة الإسبانية جاهزة أيضا".