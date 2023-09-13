اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس منطقة الإسكندرية يتابع إجراءات قبول الالتحاق برياض الأطفال

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 04:07 م
رئيس منطقة الإسكندرية يتابع إجراءات قبول الالتحاق برياض الأطفال جانب من التفقد
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، سير العمل بإدارتي شرق والمنتزه، في إطار متابعة سير العمل في قبول المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال الذين لم يُقبلوا في التقديم الإلكتروني، حيث تنتهي تقديم الطلبات غدًا الخميس بكافة الإدارات.
 
وأكد فى بيان اليوم أنه اجتمع مع مديري الإدارات وطالب بضرورة تيسير الأمر على أولياء الأمور، والعمل على استيعاب كل من تتوفر فيه الشروط حتى انتهاء الموعد المحدد، مهيبًا بأولياء الأمور ضرورة التقدم لأبنائهم قبل انتهاء الموعد المحدد من قبل قطاع المعاهد الأزهرية
 
يذكر أن استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم طلبات المرفوضين في التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال، وتابع الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تلقي طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم برياض الأطفال، الذين تم رفضهم على النظام الإلكتروني، بجميع إدارات المنطقة من خلال غرفة العمليات.  
 
 

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