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الأرصاد: طقس حار نهارا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار نهارا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس ـ أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس،  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق ،  وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس  :  القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة  والصغرى  28 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
 
 
 

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