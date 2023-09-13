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العاصفة دانيال.. انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع والقاهرة تسجل 33 درجة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:33 م
العاصفة دانيال.. انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع والقاهرة تسجل 33 درجة الطقس - غيوم
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اعتدال درجات الحرارة وانخفاضها على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بعد انتهاء العاصفة دانيال، حيث يستمر هذا الاستقرار وانخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى لتتراوح القاهرة بين 33 و34 درجة.

 

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل 15 سبتمبر، القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 24 درجة، جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 29 درجة، شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 27 درجة.

 

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد 

 

كما يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة.

 


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