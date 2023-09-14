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الأرصاد المغربية تحذر من أمطار تضرب المناطق المنكوبة بالزلزال

الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:34 م
الأرصاد المغربية تحذر من أمطار تضرب المناطق المنكوبة بالزلزال زلزال المغرب
وكالات

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أفادت الأرصاد المغربية بأن البلاد ستشهد اليوم الخميس ويوم غد الجمعة زخات مطرية ورعدية أحيانا، ستشمل المناطق المنكوبة بالزلزال، وهو ما يتطلب مزيدا من الحيطة والحذر، تفاديا لوقوع أضرار أخرى أو حتى سقوط ضحايا جدد.
 
وبدوره؛ أوصى الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، بضرورة التزام الحيطة والحذر، موصيا بوجوب “الانتباه إلى تساقط الأحجار والتوجه إلى المناطق الأكثر أمانا”.
 
وأشار يوعابد الي إنه المغرب ستشهد سحب غير مستقرة شرق البلاد والأطلس المتوسط ومناطق الجنوب الشرقية، حيث ستكون مصحوبة بالبرد والرياح المعتدلة في المناطق الشمالية والأطلس الكبير”.
 
وتوقع احتمال حدوث زخات رعدية إلى معتدلة ما بين 10 إلى 20 مليمترا شمال شرق ورزازات ونواحي أزيلال.
 
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه سيتم تسجيل زخات رعدية ضعيفة اليوم بمناطق الحوز وتارودانت، وستكون أقل حدة يوم غد الجمعة.

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