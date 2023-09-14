اليوم السابع
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الأرصاد الجوية: دقة توقعات تقارير الهيئة وصلت لـ 95%

الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:47 م
الأرصاد الجوية: دقة توقعات تقارير الهيئة وصلت لـ 95% محمود شاهين
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإدارة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة درجات الحرارة المتواجدة في 130 محطة مقسمة على الجمهورية كلها، وترسل تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وغرفة علميات المحافظات.

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن التوقعات تجاوزت دقتها 95% وبدليل أن عاصفة دانيال أكدنا أن مصر لم تتأثر بها وبالفعل حدث، موضحًا :" بعد دراسة الجو يتم إصدار نشرة جوية يومية بصفة يوميا وعندما يكون هناك توقعات بتقلبات جوية قوية يتم التنبيه المحافظات أو الأماكن التي بها أي عواصف".

 

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نوعية من خرائط الطقس منها اليدوية والرقمية، مضيفة أن الهيئة تستطيع قراءة الخرائط الجوية من خلال النماذج العددية والأقمار الصناعية.

 

وفى نفس السياق قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، :"العاصفة دانيال تكونت على حوض البحر المتوسط ووصل شدتها إلى 990 ملى بار وأثر على اليونان وتركيا ومجرد دوله ليبيا كانت قوته كبيرة جدا أدى إلى خسائر كبيرة جدا.. العاصفة دانيال اكتسبت قوتها من ارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط".

وتابعت : "انتهاء الاعصار دانيال هنا في مصر.. لا يوجد أي ملوث في مصر".

 


الأرصاد الجوية

محمود شاهين

العاصفة دانيال

درجات الحرارة



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