إنهيار عقار في كرموز بالإسكندرية دون إصابات بين المواطنين

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة كرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية، إنهيارعقار دون وقوع أى إصابات في الأرواح، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى غرب محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان ،بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية، دون وجود أى إصابات بشرية في الأرواح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ترافقهم سيارات الحماية المدنية ،بمعداتها لمكان العقار .

ومن جانبه قام حى غرب الإسكندرية ،بوضع الحواجز الحديدية ،لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على ارواح المواطنين ، وجاري العرض على لجنة العقارات الآيلة للسقوط ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .