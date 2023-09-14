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إقامة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب ضمن الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:18 ص
إقامة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب ضمن الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء - الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وذلك بغرض التحضير لإقامة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ في النصف الأول من أكتوبر من العام الجاري، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد.
 
ويقام المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
 
وأكد بهي الدين أن خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء، أن المعرض يأتي ترسيخا لمبدأ العدالة الثقافية والحرص على تعزيز قيم الثقافة المصرية ونشر الوعي بأهمية الكتاب والقراءة.
 
حضر اللقاء أحمد فريج مدير ثقافة جنوب سيناء.
 
 

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