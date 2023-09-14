اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:15 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت الي مشاجرة وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





 


مشاجرات العائلات بالفيوم

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