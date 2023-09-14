إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت الي مشاجرة وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.











