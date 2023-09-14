إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى طريق الكريمات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الكريمات الصحراوى فى أطفيح ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى أطفيج ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب سيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .