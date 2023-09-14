اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:54 م
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أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة مسكن رجل أعمال فى الهرم

الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:04 م
أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة مسكن رجل أعمال فى الهرم ارشيفيه
كتب - بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالي من ميكن رجل اعمال بمنطقة الهرم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض رجل أعمال لسرقة مسكنه بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن النقود المستولى عليها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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