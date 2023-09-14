أسس التصوير الفوتوغرافى.. ورشة لقصور الثقافة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية ، أولى فعاليات ورشة التصوير الفوتوغرافي المجانية ضمن الأنشطة الصيفية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الإسكندرية.

وتناول المصور الفوتوغرافي علاء الدين محمد خلال اللقاء التعريف بتصوير المنتج وكيفية إظهار خصائصه وفقا لنوعه، كما تحدث عن كيفية ضبط الإضاءات المختلفة خلال التصوير سواء المباشرة أوالمنعكسة أوالمكملة، وكيفية محاكاة التأثيرات الطبيعية داخل ستوديو التصوير، موضحا كيفية استخدام خلفية مناسبة للصورة الفوتوغرافية تتماشى مع المنتج المراد تصويره.

يأتي اللقاء ضمن الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وذلك ضمن نشاط نادي الكاميرا بقصر الأنفوشي إشراف الفنانة سارة حجازي.

ومن المقرر أن تستكمل الورشة يومي 18 و 25 من سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة مساءً، لبدء التدريبات العملية باستخدام معدات الإضاءة المختلفة.