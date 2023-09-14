رفع الراية الصفراء على شواطئ شرق الإسكندرية والحمراء غربا

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، عدم استقرار حالة البحر اليوم، وتم رفع الراية الصفراء على الشواطئ الشرقية بالإسكندرية، والحمراء على شواطئ العجمى وغرب، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 30 درجة فى العظمى والمحسوسة 24 درجة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية آمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ آمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقى، إسحاق حلمي، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر، وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .

وأكدت الإدارة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الأبراج، ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف، وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية .