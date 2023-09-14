اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع الراية الصفراء على شواطئ شرق الإسكندرية والحمراء غربا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:22 م
رفع الراية الصفراء على شواطئ شرق الإسكندرية والحمراء غربا شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدم استقرار حالة البحر اليوم، وتم رفع الراية الصفراء على الشواطئ الشرقية بالإسكندرية، والحمراء على شواطئ العجمى وغرب، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 30 درجة فى العظمى والمحسوسة 24 درجة. 
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية آمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6  شواطئ آمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقى، إسحاق حلمي، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر، وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .
 
وأكدت الإدارة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الأبراج، ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف، وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية .
 
 
 
 
 
 
 

 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

حالة البحر

حالة الطقس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة