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4 أكتوبر.. نظر معارضة محمود عبد الشافى صاحب مشروع "ابنى بيتك" على حكم حبسه

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:19 م
4 أكتوبر.. نظر معارضة محمود عبد الشافى صاحب مشروع "ابنى بيتك" على حكم حبسه المحكمة الاقتصادية
كتب أحمد حسني

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حددت المحكمة الاقتصادية، جلستي 4 و5 أكتوبر، لنظر معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك".
 
وطلب الإدعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه  كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.
 
وكانت أصدرت المحكمة  بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكا بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.
 
وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.

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