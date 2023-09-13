30 رحلة بالون طائر تغطى سماء الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عودة تحليق رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بعد توقفها أمس لظروف حالة الطقس والرياح صباحاً، حيث خرجت 30 رحلة بالون على متنها 720 سائحا من حول العالم، وذلك وسط حالة من البهجة بين السائحين.

وصرح مصدر فى اتحاد شركات البالون بالأقصر، بإقلاع حوالى 30 رحلة بالون من أرض المطار اليوم على متنها 720 سائح، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 مترا حوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.