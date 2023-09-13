ورش فنية لتعليم الحرف اليدوية بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدداً من الفعاليات منها ورش عمل لتعليم الحرف المتعددة، ودوري مراكز الشباب، إضافة لإختبارات إنتقاء ناشئين جدد للانضمام إلى لعبة التايكوندو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة.

نفذت مديرية الشباب والرياضة عدد من الورش الحرفية ضمن مبادرة "حرفتك صنعتك" بمركز شباب المجاز الغربي التابع لإدارة شباب الحامول بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

واستهدفت ورشة العمل التعرف على كل ما يتعلق بفن الريزن ويتم من خلال المدربات التعلم النظري بالإضافة إلى التطبيق العملي، من أجل تعليم الفتيات حرفة يدوية تكون نواة لمشروع صغير يدر عائدا ماديا عليهن في المستقبل، وتضمنت الورشة تدريب الفتيات والشباب على فن الريزن، قدمتها سمر وهدان.

كما تم تنظيم ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب برج البرلس بمشاركة 30 فتاة من عضوات أندية الفتاة، لتمكينهن اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

أدارت الورشة التدريبية الدكتورة داليا المداح، الأستاذة بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ ، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة، ومتابعة تنفيذية سماح عميرة مدير إدارة شباب برج البرلس.