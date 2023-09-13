مدير شباب ورياضة الأقصر يفتتح معرض تمكين الشباب للمنتجات اليدوية والحرفية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح صلاح رشوان مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات معرض المنتجات الحرفية واليدوية داخل نادى المدينة المنورة، والذي يعمل من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً يومياً، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

ويضم المعرض بنادي المدينة المنورة منتجات حرفية ويدوية وجلود وإكسسوارات وأركت زجاج مرسوم، والذي تنظمه إدارة تمكين الشباب، حيث شارك في المعرض 30 مشاركا، وتم عرض منتجاتهم من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية والحرفجية من محافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وحضور جيهان عبداللطيف مدير إدارة تمكين الشباب، وعزة محمد حسن وفاطمة بغدادي رئيس جمعية الحرفجية بالأقصر، وفريق عمل إدارة تمكين الشباب.



فيما نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر سبتمبر 2023، بعقد جلسة رياضية بمركز شباب الزينية بحرى بإدارة شباب الزينية، بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وفى إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وتم تنظيم تلك الفعاليات تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وفريق عمل الإدارة ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، حيث قام بإدارة الجلسة المدرب عبد الرحيم محمد جاد، وذلك بحضور علاء عبد الحفيظ أحمد منسق أندية السكان بالأقصر، وهبة محمد حسن منسق اتجاه بالأقصر.



افتتاح معرض تمكين الشباب للمنتجات اليدوية والحرفية



جولة بمعرض تمكين الشباب للمنتجات اليدوية والحرفية



فعاليات معرض تمكين الشباب للمنتجات اليدوية والحرفية



مدير شباب ورياضة الأقصر يفتتح معرض تمكين الشباب للمنتجات



مدير شباب ورياضة الأقصر يفتتح معرض تمكين الشباب



