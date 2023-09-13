هيئة التنمية الصناعية: 1300 شركة تحولت للقطاع الرسمى خلال الـ4 أشهر الأخيرة

كتبت منال العيسوي

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن الهيئة كممثلة لوزارة الصناعة تهتم بتنمية القطاع الصناعى، التي تراعي البيئة والمناخ، من خلال عدة محاور تشريعية وإجرائية وبيئية وتنفيذية، حيث حرصت الهيئة على تشجيع المستثمرين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مما سيساعد على مراعاة البعد البيئي والمناخي، حيث تحولت خلال الشهور الاربع الماضية عدد 1300 شركة للقطاع الرسمي.

وأشار عبد الكريم خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار البيئى والمناخى الاول، عرض فرص تعزيز الاستثمار في مجال السياحة البيئية، تحت عنوان السياحة البيئية والاقتصاد الحيوي"، إلى التعاون مع وزارة البيئة خاصة في الشق الإجرائي، وهو الذى ساهم في تسريع وتيرة الحصول على التراخيص وإجراء دارسات تقييم الأثر البيئي والصادر الملاحظات وحلولها. وأشار إلى التطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر،.

وأوضح عبد الكريم، أنه تم إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، والتوسع في المجمعات الصناعية المجهزة لتصل 17 مجمع في مصر، إلى جانب اتباع نهج الاقتصاد الدوار، وتخصيص مجمعات لتدوير المخلفات الناتجة بالمناطق الصناعية كخطوة على طريق التحول الأخضر.

فيما قال الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، أن الاقتصاد الحيوى يعتبر من الموضوعات الهامة، التى بدأ الإهتمام بها فى السنوات القليلة الماضية ،حيث شهدت تلك السنوات تحقيق تحديات كبيرة فى مجالات عديدة على أرض الواقع، و تغيرت المفاهيم الخاصة بالإقتصاد الحيوى والاقتصاد الدوار وأصبح هناك وعى كبير بأهميتها.

وأشار رزق إلى نماذج كثيرة من المجالات التى يمكن استغلالها كالمخلفات الزراعية ، المخلفات الطبية، مخرجات العملية الصناعية الغذائية، كل هذه مشروعات يمكن أن تقدم منتج تنافسى قادر على التصدير، مُشددةً على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص وادخال التكنولوجيات الحديثة والاهتمان بالتدريب لنجاح هذا المجال.

جدير بالذكر أنه تضمنت الجلسة عرض فرص الاستثمار في مجال الاقتصاد الحيوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة.