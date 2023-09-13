نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام الدورة الثالثة لبرنامج تأهيل القيادات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فعاليات ختام الدورة الثالثة من البرنامج التدريبى الموحد "تأهيل القيادات الجامعية"، والذى عقد خلال الفترة 10-13سبتمبر 2023، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ونخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات ، بالإضافة إلى تواجد فريق الإدارة بالمركز رحاب مرتضي، الدكتورة شيماء فرج، الدكتورة ياسمين فهمي.

وقد قدم الجلستين علي مدار اليوم الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، حيث تناول الجوانب المالية والإدارية في الأعمال الجامعية بما يخص رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات.

جدير بالذكر أنه فى ختام فعاليات الحفل قام الدكتور إيهاب الببلاوي، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسادة المشاركين بالبرنامج التدريبىن وعددهم 25 من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.