ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمإلى عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25862 طن تشمل: 4250 طن يوريا و1200 طن علف و4000 طن مولاس و434 طن رمل و15978 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28475 طن تشمل: 2294 طن خشب زان و1500 طن سكر و2743 طن خردة و30 طن لفف بلاستيك و420 طن بازلاء و7555 طن قمح و4321 طن حديد و8851 طن ذرة و 2913 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمإلى وزن 761 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحأويات 1370 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4643 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال فى مخازن القطاع الخاص 324253 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4651 شاحنة .