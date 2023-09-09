ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31192 طنا، تشمل: 12678 طن كلينكر و3724 طن رمل و5048 طن يوريا و9742 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35098 طنا تشمل: 4000 طن سكر و10307 طن خردة و14880 طن قمح و4511 طن حديد و1400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 88 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3474 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 261064 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3140 شاحنة.