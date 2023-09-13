موسكو تتوعد تالين برد "فورى شديد" حال مصادرة إستونيا الأصول الروسية

وقالت المتحدثة الروسية -على هامش المنتدى الاقتصادي الذي يعقد في موسكو حاليا- : "إن موسكو تعتبر أي محاولة من جانب إستونيا للاستيلاء على الأصول الروسية، بمثابة انتهاكا صارخا لجميع القواعد القانونية الدولية، وتعديا مباشرا على الممتلكات السيادية الروسية"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت "إذا أصبحت مثل هذه المبادرات المطروحة من قبل الجانب الإستوني حقيقة واقعة بشكل أو بآخر، فسنعتبرها ليست مجرد محاولة "استيلاء" بل محاولة صريحة بالـ"سرقة" وسنرد على تلك الخطوة حال اتخاذها بكل شدة وبشكل فوري.