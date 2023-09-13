اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:36 م
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من المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات فى مصر؟.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:26 م
من المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات فى مصر؟.. اعرف التفاصيل الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات
كتبت منال العيسوي

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أكد الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أن الدولة وضعت ونفذت عدد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، للمساعدة فى تحقيق خطوات مهمة للأمام فى مجال إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات هو المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات فى مصر، كما يتولى إعداد المواصفات وكراسات الشروط ودراسات الجدوى، إضافة إلى وضع الخطط الاستثمارية لإدارة كل مخلف.

وأوضح العربى، خلال الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة، على هامش فاعليات المنتدى المصرى الاول للاستثمار البيئى والمناخى، أنه من ضمن هذه الإجراءات ت صدر فى 2020 أول قانون لإدارة المخلفات فى مصر لائحته التنفيذية فى 2022، مشيرا إلى أن هناك خطط استثمارية للاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الاعلاف والجيلاتين الدوائى، وكذلك استخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية، وتوقيع عقد أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بأبى رواش، وكذلك إعداد الخطة الاستثمارية لتدوير ومعالجة المخلفات الطبية فى مصر بالتعاون مع وزارة الصحة.

منتدى الاستثمار البيئى والمناخى (1)

منتدى الاستثمار البيئى والمناخى 

منتدى الاستثمار البيئى والمناخى (2)
منتدى الاستثمار البيئى والمناخى 

 


وزيرة البيئة

COP28

الامارات

السياحة البيئية



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