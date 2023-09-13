اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

والعام الدراسي الجديد..

مكافأة 2000 جنيه لجميع العاملين بأكاديمية البحث العلمى بمناسبة المولد النبوى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:06 ص
مكافأة 2000 جنيه لجميع العاملين بأكاديمية البحث العلمى بمناسبة المولد النبوى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر صباح اليوم، أنه تمت الموافقة علي منح مكافأة تشجيعية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالأكاديمية بمختلف قطاعاتها والإدارات التابعة لها، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف وقرب بدء العام الدراسي الجديد، وذلك حرصاً من الأكاديمية على تحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالأكاديمية، فضلا عن التيسير علي العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم.
 
وتقدمت أسرة أكاديمية البحث العلمى بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة ذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين داعية الله "سبحانه وتعالى"، أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، متمنيه أجمل الأمنيات بعام دراسي موفق لكل أبنائنا.

البحث العلمى

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية

المولد النبوى

مكأفاة للعاملين

العام الدراسى الجديد



الموضوعات المتعلقة

دورة تدريبية بعلوم جامعة القاهرة حول البحث العلمى من البداية إلى الاحتراف

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:59 ص

رئيس "البحث العلمى" يهنئ وزير التعليم العالى بالدكتوراة الفخرية من "إيست لندن"

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:18 م

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال أسبوع

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:01 م

632.6 مليون جنيه لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بموازنة 2023

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 06:00 ص

جامعة القناة تفتح باب التقدم لجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة