اليوم السابع
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معرض للصور الفوتوغرافية عن التراث المصرى الصينى بقلعة قايتباى فى الإسكندرية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:57 م
معرض للصور الفوتوغرافية عن التراث المصرى الصينى بقلعة قايتباى فى الإسكندرية معرض الصور المصري الصيني
كتب محمد أسعد

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فى إطار التعاون المشترك بين مصر والصين، لاسيما فى مجال التراث الثقافي، وتحت عنوان" معرض الصور المصري الصيني" افتتح اليوم محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ويونغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية معرضا مشتركا للصور الفوتوغرافية عن تراث وحضارة مصر والصين.
 
وأوضح د. أبو بكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المعرض يهدف من خلال ما يضمه من صور فوتوغرافية إلى الترويج للتراث الثقافي المصري والصيني مما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين الدولتين.
 
فيما أشار محمد متولى إلى أن هذا المعرض يضم 37 صورة منها 22  صورة تعبر عن التراث الثقافي الصيني و 15 صورة عن التراث الإسلامي والقبطي واليهودي في مصر.
 
 
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم غد الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.
 
 
افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية (2)
 

افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية (3)
 

افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية (4)
 

افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية (5)
 

افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية
 
 

وزراة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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