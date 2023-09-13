اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:01 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:35 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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شهد الطريق الدائري في المنيا، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري، ووجود حالة وفاة ومصابين اثنين، وبانتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.
 
أسفر الحادث عن مصرع حسين نمر طه، 25 عاما، عامل، وإصابة 2 آخرين بكسور وجروح متنوعة، وجار تحديد هويتهما.
 
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحي، والمصابين لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.
 

مديرية الامن

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