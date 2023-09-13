محافظ دمياط تكلف برفع حوت نافق بالقرب من سواحل عزبة البرج

دمياط معتز الشربيني

تلقت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج فى محافظة دمياط ، بلاغا يفيد بوجود كائن بحري نافق بالقرب من سواحل مدينة عزبة البرج.

تم اخطار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التي كلفت ادارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لعزبة البرج والتواصل مع الجهات المعنية لتحديد نوعية الكائن البحري، والذي تببن أنه حوت نافق، وكلفت محافظ دمياط برفع الحوت النافق من امام سواحل عزبة البرج وازالة الاثار المترابة علي ذلك.

يذكر أن مدينة عزبة البرج مدينة ساحلية تطل على سواحل البحر الابيض المتوسط وتقع بالقرب من مدينة رأس البر وهي تضم أكبر أسطول بحري للصيد.