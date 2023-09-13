اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة "مياه الشرب والصرف الصحي" لبحث موقف المشروعات المنفذة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:34 ص
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة "مياه الشرب والصرف الصحي" لبحث موقف المشروعات المنفذة وفد شركة مياه الشرب
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد وممثلي الشركة.
 
حيثُ أكّد المحافظ على بدء إجراءات العمل لتشغيل المرفق بمركز الداخلة لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عقب انتهاء إجراءات الاستلام، ووجّه بتوفير مقرات إدارية بمركزي الخارجة والداخلة؛ لتيسير تقديم الخدمة للعملاء والمواطنين، بما يضمن استقرار الأعمال وكفاءة منظومة العمل.
 
كما تم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لتأهيل ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة أبوطرطور، في إطار خطة المحافظة لتحويل المنطقة لوحدة محلية قروية ومجتمع عمراني متكامل الخدمات.
 
 

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