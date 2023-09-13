محافظ الأقصر يعقد لقاءً لمتابعة موقف مشروعات حياة كريمة بالقرى والنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بمركزي إسنا وأرمنت، بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندس أحمد حسن مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والمهندس صبحي الطيري رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات المبادرة في محافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية، وتحديد المشروعات التي تم الانتهاء منها، والمشروعات التي يتم العمل بها، ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع بحث موقف المجمعات الخدمية الحكومية تمهيداً لإفتتاحها قريباً، وكذلك بحث موقف المشروعات المنفذة في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم والتضامن الاجتماعي والاتصالات والطرق والإسعاف، إلى جانب موقف المجمعات الزراعية، وغير ذلك من المشروعات التي يتم من خلالها إقامة ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بتلك القطاعات، لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قرى مركزى إسنا وأرمنت.

ومن جانبه أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تخصيص مبلغ يتجاوز 2 مليار و250 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في عدد 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة محطة رفع صرف صحي قرية النمسا الرئيسية بمدينة إسنا، واستمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والتي قالت أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقري غرب اسنا وصلت إلى 85 %، وتم الإنتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري والنجوع قبلي وبندر مدينة إسنا بعدد 6 محطات للمدينة، ويجري العمل في محطة رفع النمسا والتي تبلغ طاقتها 360 لترًا في الثانية.