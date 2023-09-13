محافظة أسوان: توزيع شنط المواد الغذائية لـ20 ألف أسرة مهداة من وزارة الأوقاف

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تستكمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " سلسلة نجاحاتها المتواصلة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى بيان صحفى لمحافظة أسوان، ذرت فيه أنه بدأ توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر المستهدفة بواقع 20 ألف أسرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ومن جانبه أكد محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم إتباع كافة عناصر الشفافية والعدالة لتوزيع شنط المواد الغذائية المهداة من وزارة الأوقاف بإجمالى 100 طن لتسليمها إلى الأسر الأولى بالرعاية فى مكان إقامتهم من المدرجين بكشوف تكافل وكرامة بمحافظة أسوان ووفقاً لقوائم المستفدين التى تم إعدادها بمعرفة الوزارة.

وأضاف "يوسف"، بأنه بالتعاون مع الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان يتم توزيع الشنط بواقع 5 كجم لكل شنطة شاملة الأصناف المختلفة من المواد الغذائية فى إطار الدور الاجتماعى لكافة المؤسسات لخدمة أفراد المجتمع الأسوانى.