مشروعات متنوعة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة فى محافظة أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، ومبادرة حياة كريمة، يجرى تنفيذها بكل شبر من قرى محافظة أسوان فبعد النجاح الذى تحقق فى مشروعات المرحلة الاولى، يجرى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لحياه كريمة، التى وصلت لقرى ونجوع دراو واسوا، وجهد غير مسبوق، توليه الجمهورية الجديدة لتطوير الريف المصرى، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

ففى مركز أسوان يجرى العمل بقرى أبو الريش التى تتبع إداريا مركز أسوان فموقع محطة المعالجه الثلاثيه بمنطقه الكسارة التابعة لقريه أبو الريش والتى تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمقامة على مساحة 5 أفدنة وتبلغ قدرة المحطة 10.5 م3/ يوم، وجارى حاليًا العمل فى أحواض التجفيف وأحواض التهوية، كما قامت الشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية بإختيار 9 مواقع لإقامة محطات الرفع بالقرية، ومن المقرر أن يستفيد من مشروعات الصرف الصحى بقرى أبو الريش 46 ألفا و324 نسمة يمثلون سكان قرى أبو الريش وتوابعها من النجوع، وعددهم 43 تابعا، كما لا توجد أى مشاكل فى خطوط الطرد لتبعيتها لأملاك الدولة.

ومبادرة حياة كريمة، تعد أحد أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

ومن القرى المستهدفة، بالمرحلة الثانية قرى غرب أسوان وغرب سهيل، التى تتبع إداريا مركز أسوان، والتى تأتى ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ويجرى بهذه القرى حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى ستخدم 30 ألف من المواطنين والأهالى، ومن المشروعات الحيوية، مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب أسوان بنسبة 65% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم، بالإضافة إلى محطات الرفع بغرب أسوان بإجمالى 5 محطات وبنسب تنفيذ تراوحت ما بين 45% إلى 60 %.

وأيضًا تنفيذ خطوط الطرد والإنحدار بنسب ومشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب سهيل بنسبة 45% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم، بالإضافة إلى، مشروع توصيل خطوط الطرد بنسبة 95%، وأيضًا توصيل خطوط الإنحدار بنسبة 35 %.

بالتوازى مع مشروعات قطاع التعليم ومشروعات تحسين الصحة، كما يجرى الإسراع فى نهوالمشروعات المتبقية وإزالة كافة التحديات التى تحول دون نهوها فى الموعد المحدد والمشروعات الجارى العمل بها فى قطاعات الصرف الصحى، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعى، الاتصالات، الشباب والرياضة، الصحة، الحماية المدنية، الأسواق وغيرها.

وكذلك إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية، والتى تضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن

بينما مجمعات الخدمات الزراعية، تشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة. بجانب مشروعات بناء وتطوير المدارس وغيرها من مشروعات المرافق والبنية الأساسية ومشروعات الإسكان.

وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرى وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرى الرئيسية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء.علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.ومشروعات إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرى الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

كما تجرى متابعة يومية، لمشروعات المبادرة للوقوف على معدلات التنفيذ وفق البرنامج الزمنى، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة.

وفى قرى ونجوع مركز دراو من المقرر تنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية على هامش المبادرة حيث تعمل المبادرة على إحداث تنمية شاملة بقرى أسوان، والمشاريع التنموية، تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتى تهدف للارتقاء بمعدل تطور قرى الريف المصري.

وأوشكت مشروعات، مبادرة حياة كريمة فى أن تؤتى ثمارها، بمحافظة أسوان، التى تشمل كافة المراكز الإدارية بمحافظة أسوان، حيث تم إنجاز جزء كبير فى أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قرى ونجوع محافظة أسوان المستهدفة.

وتشمل مبادرة حياة كريمة كافة قرى أسوان، على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة، وتشمل المرحلة الثانية قرى دراو ومركز أسوان.

وغيرت المشروعات التنموية بالقرى المستهدفة، وجه الحياه، وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

وينشر "اليوم السابع" عددا من المشروعات التى تم إنشاؤها ضمن المبادرةالرئاسيةويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات فى كافة القطاعات، أوشكت على الانتهاء، علاوة على تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة،وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.حيث يتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرى الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية الرئيسية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

جدير بالذكر، أن محافظة أسوان حققت معدلات إنجاز عالية فى مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروع تضم 7 أسواق، و6 مواقف للسيارات، و6 نقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل، مع الإسراع فى معدلات الإنجاز لمختلف المشروعات المتبقية لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل، مع القيام بتسوية الشوارع ورفع تراكمات ومخلفات الأعمال أولًا بأول، للتجهيز للبدء فى أعمال الرصف.

من ناحية أخرى وفى اطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، فأن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعا تم الانتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروعا آخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية وتابعا و380 نجعا وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

كما يجرى بمحافظة أسوان الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية مجمع بقرى المبادرة الرئاسية لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.بالتوازى مع ما انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو الموظفين، سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية،وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمعا خدميا وزراعيا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم.

جانب من مشروعات حياة كريمة (1)



جانب من مشروعات حياة كريمة (2)



جانب من مشروعات حياة كريمة (3)



جانب من مشروعات حياة كريمة (4)



حياة كريمة بأسوان (1)



حياة كريمة بأسوان (2)



حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان (5)