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متحدث النواب الليبى: عدد ضحايا العاصفة "دانيال" فى مدينة درنة بلغ 7 آلاف شخص

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:43 م
متحدث النواب الليبى: عدد ضحايا العاصفة "دانيال" فى مدينة درنة بلغ 7 آلاف شخص عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبى
كتب سمير حسنى

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قدم عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، الشكر لمصر قيادة وشعبا على الدعم الذى قدمته القاهرة للمساعدة في تخفيف الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء العاصفة دانيال، كاشفا عن أن عدد ضحايا مدينة درنة جراء العاصفة بلغ 7 آلاف.

وقال متحدث مجلس النواب الليبي، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن درنة أصبحت مدينة منكوبة ونناشد المجتمع الدولى التدخل لمعالجة تداعيات الأزمة، مشيرا إلى تخصيص ميزانية طوارئ لمعالجة تداعيات العاصفة.

وأضاف: "نواجه نقصا في الإمكانيات والمعدات الطبية وأكياس الدفن في مدينة درنة، حيث عصف الإعصار بأحياء كاملة في المدينة والأوضاع صارت متأزمة"، موضحا: "آلاف الجثامين ما زالت موجودة في الشوارع والبحر، ولم تستطع انتشالها حتى الآن".


ليبيا

العاصفة دانيال

دانيال

مجلس النواب الليبي



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