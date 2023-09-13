لجنة برئاسة المحافظ لندب موظف لتسيير أعمال إدارة إدفو الزراعية

أسوان- صلاح المسن

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اجتماع لجنة ندب أحد العاملين لتكليفه بتسيير أعمال إدارة إدفو الزراعية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وهى الوظيفة التى تقدم لها 7 من العاملين وفقاً للشروط والضوابط المنظمة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى طبقاً لرؤية مصر 2030 .

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه عقب إجراء المقابلات الشخصية المتقدمين سيتم تكليف أحدهم من الذين تنطبق عليهم الشروط لتسيير أعمال إدارة إدفو الزراعية.

ولفت محافظ أسوان إلى أن الاختيار يتم وفق ضوابط وقواعد صارمة تستهدف القدرة على الابتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

وأشار محافظ أسوان، في" تصريحات صحفية" إلى دور ذلك فى التوسع ونشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستمرار تنفيذ 4 آلاف و250 زيارة منزلية داخل 26 من القرى والنجوع بمركزى إدفو وكوم أمبو إستهدفت توعية عدد 24 ألف و763 من السيدات والرجال والأطفال وذلك ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة" ، موضحة بأن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ،بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن حملة " بلدى أمانة " تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

من ناحية أخري و فى إطار إستعدادات محافظة أسوان المبكرة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة والإستفادة من الدروس السابقة، تم عقد إجتماع تنسيقى لخطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الاجتماع، ورؤساء الوحدات المحلية، علاوة على مديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.

ومن جانبها، أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم إلى أنه توجد توجيهات مباشرة من محافظ أسوان للتشديد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة ، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب.

ولفتت إلى، أنه جارى التنسيق بين الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى ، وكذا الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم وممنهج.